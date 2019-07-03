Нижегородский губернатор советует местному поставщику запчастей компромисс с "АвтоВАЗом"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рекомендовал руководству ГК "Автокомпонент" прийти к компромиссу с руководством "АвтоВАЗа", который ранее приостановил производство в Ижевске и Тольятти из-за срыва сроков поставки автокомпонентов со стороны нижегородского предприятия. Об этом сам Никитин сообщил в среду ТАСС.

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" с 3 июля приостановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за нарушений обязательств по договору поставки комплектующих со стороны нижегородской группы компаний "Автокомпонент". Представители предприятия сообщили ТАСС, что прекращение поставок связано с отсутствием согласования цен на комплектующие.

"Моя позиция, что административное вмешательство в деятельность хозяйствующих субъектов не приносит пользы для экономики. Однако считаю неправильным, когда ситуация может отразиться на судьбе трудовых коллективов. В связи с этим я рекомендовал руководству ГК "Автокомпонент" в максимально короткие сроки найти компромиссное решение с руководством "АвтоВАЗа", - отметил Никитин.

Он подчеркнул, что его позиция совпадает с точкой зрения губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. "Позиция губернатора Самарской области совпадает - руководство "АвтоВАЗа" должно приложить встречные усилия для разрешения ситуации. В этом мы полностью солидарны с Дмитрием Азаровым", - добавил Никитин.

"АвтоВАЗ" - крупнейший производитель легковых автомобилей в России, с конвейера которого в 2018 году сошло более 560 тыс. машин. Группа "АвтоВАЗ" входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Группа компаний "Автокомпонент" - российский производитель по разработке и производству деталей из пластмасс. Первое предприятие группы образовано в 1999 году. Группа компаний выпускает более 1500 наименований видов продукции.

В 2012 году в Тольятти для производства автокомплектующих автомобилей марок Renault и Lada было создано ЗАО "Производственная компания "Автокомпонент Тольятти", входящее в состав ГК "Автокомпонент". Предприятие работает с инжиниринговой поддержкой французской компании Faurecia. ЗАО "Производственная компания "Автокомпонент Тольятти" выпускает более 250 наименований видов продукции для ОАО "АвтоВАЗ", Renault и Nissan.