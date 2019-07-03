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Медведев принял отставку руководителя Рослесхоза

Иван Валентик занимал эту должность с октября 2014 года

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Председатель правительства Дмитрий Медведев принял отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Ивана Валентика. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

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"Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе", - говорится в документе.

28 июня Валентик сообщил, что подает в отставку. Как пояснили в Рослесхозе, это связано с его переходом на другую работу.

Иван Валентик занимал пост заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства с октября 2014 года.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияВалентик, Иван Владимирович
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