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ВЭФ-2019

Бизнес-миссии из четырех стран посетят Дальний Восток в преддверии ВЭФ

ДФО намерены посетить представители Республики Корея, Сингапура, а также две бизнес-миссии из Японии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Предприниматели из четырех стран Азии приедут на Дальний Восток в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Договоренностей об инвестициях в макрорегион планируется достичь с ними к форуму, сообщили в среду в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

"К Восточному экономическому форуму мы планируем выйти на подписание ряда документов и определиться с возможностью реализации инвестпроектов. В частности, для этого Агентство окажет поддержку для прибытия бизнес-миссий. Сейчас ДФО намерены посетить бизнес-миссии из Республики Корея, Сингапура и две бизнес-миссии из Японии", - приводят в пресс-службе слова гендиректора АПИ Леонида Петухова.

По его словам, отдельно прорабатывается визит индийской бизнес-делегации. "Для индийских компаний формируется программа деловых встреч по таким направлениям? как добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, алмазогранильная отрасль, глубокая переработка леса, туризм", - пояснил он.

Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года.

Теги
РоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
АПИ планирует представить к ВЭФ единую инвестиционную стратегию для регионов ДФО
Глава АПИ Леонид Петухов отметил, что региональные стратегии должны учитывать специфику каждой территории, усиливать межрегиональные связи и формировать общее инвестиционное пространство
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