В Госдуму внесли пакет законопроектов, направленных на защиту российских производителей ПО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, глава комитета нижней палаты парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на запрет продажи в РФ смартфонов и компьютеров, на которых не установлено программное обеспечение (ПО) из специально создаваемого реестра. Соответствующие документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Первый законопроект вносит поправки в закон "О защите прав потребителей". Он устанавливает запрет на продажу в РФ устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ"), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. В число таких требований входит наличие на этих устройствах установленных "по умолчанию" российских программ.

Согласно проекту, в России разрешается продавать только такие устройства, на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра. Порядок ведения реестра, а также оператора такого реестра определит кабмин. "Законопроект направлен на защиту интересов российских интернет-компаний в связи со злоупотреблениями со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий", - говорится в пояснительной записке.

Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об Административных правонарушениях (КоАП) и предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в РФ средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Третий законопроект вносит поправки в закон "О защите конкуренции" относительно доминирующего положения субъекта на соответствующем рынке. В частности, согласно проекту, субъект является значимым, если он является российским юрлицом с долей иностранного участия в уставном капитале не более 20% или гражданином РФ.

"Правительственная комиссия в целях снятия ограничений на развитие цифровой экономики РФ будет наделена полномочиями признавать значимыми организации, владеющие "экосистемами" программ для ЭВМ, вести общедоступный перечень таких организаций, определять режим обработки данных, получаемых с использованием программ для ЭВМ, рассматривать вопросы инвестирования в значимые организации", - говорится в пояснительной записке.