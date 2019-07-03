АПИ планирует представить к ВЭФ единую инвестиционную стратегию для регионов ДФО

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) разрабатывает единую инвестиционную стратегию для всех регионов Дальнего Востока и планирует презентовать ее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в среду в пресс-службе АПИ.

"В том числе мы планируем выработать единую инвестиционную стратегию до конца августа и презентовать ее на пятом юбилейном Восточном экономическом форуме. Одно из предложений - организовать специальную сессию на ВЭФе", - приводят в сообщении слова главы АПИ Леонида Петухова.

Сейчас АПИ помогает актуализировать инвестиционную стратегию для каждого дальневосточного региона, для чего проводятся заседания инвестиционного комитета, где рассматриваются приоритетные направления развития территорий и реализация проектов. По словам Петухова, региональные стратегии не только должны учитывать специфику каждой территории, но и "усиливать межрегиональные связи, формировать общее инвестиционное пространство, понятное и удобное для инвесторов". На данный момент утверждены девять из 11 региональных инвестиционных стратегий.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, АПИ начинает координировать работу региональных агентств по привлечению инвестиций и агентств инвестиционного развития в части обмена опытом и совместного ведения отдельных инвестпроектов.

"Мы также помогаем регионам оценить инвестиционные проекты с точки зрения их экономического эффекта на среднесрочную и долгосрочную перспективы. При необходимости вводится индивидуальное сопровождение проекта. Ряд проектов поддерживает наше агентство. За такими проектами закреплены как представители АНО АПИ, так и региональных агентств. До 1 сентября по каждому проекту будут подготовлены дорожные карты", - добавил Петухов.