Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется на очередное заседание в четверг. Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.

Ключевой темой станет рассмотрение проектов федеральных законов, которые предусматривают закрепление в Бюджетном кодексе новых положений о системе казначейских платежей на основе единого казначейского счета. В материалах к заседанию правительства отмечается, что это "позволит, в частности, сократить сроки перевода денежных средств в бюджеты и из бюджетов, исключить дублирование операций на лицевых и банковских счетах, сократить количество казначейских счетов с более чем 50 тыс. до пяти-десяти счетов".

Как сообщалось ранее, по замыслу Федерального казначейства РФ создание так называемого большого единого казначейского счета позволит ведомству управлять ликвидностью регионов и муниципалитетов. Как сообщал журналистам замглавы казначейства Станислав Прокофьев, эту меру планируется ввести не ранее 2021 года.

"Не раньше 2021 года мы планируем создать так называемый большой единый казначейский счет <...>. Большой единый казначейский счет - это будет гигантский счет, на котором будут сконцентрированы ресурсы всех субъектов Российской Федерации и всех 22,5 тыс. муниципальных образований, которые будут виртуально управлять своими счетами, - отметил он. - Мы рассчитываем, что при такой технологии прирост ликвидности будет примерно на 1 трлн рублей в ежедневном режиме".

По словам Прокофьева, доходы от размещения свободных средств регионов и муниципалитетов будут затем возвращены им обратно.

Ужесточение оборота спиртосожержащей продукции

Еще одной темой предстоящего заседание станет рассмотрение законопроектов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации" в части совершенствования налогового контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, "О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации" и "О внесении изменения в статью 14 федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

Все эти документы, уточнили в пресс-службе, "направлены на усиление контроля за производством и обращением спиртосодержащей продукции для предотвращения нецелевого использования спирта производителями парфюмерии и бытовой химии, так как это несет риски для людей".

Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, а также усилить наказание за их нарушение и изменить акцизы на алкоголь еще в конце 2016 года, после того, как в Иркутске произошло массовое отравление средством для ванн "Боярышник". Тогда из более, чем 120 пострадавших 76 умерли. Поэтому поручение главы государства касалось, в частности подготовки предложений о внесении изменений в законодательство РФ о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

Электронные трудовые книжки

Министрам также предстоит решить вопрос о внесении изменений в ряд законов, которые в комплексе создадут нормативную базу для ведения сведений о трудовой деятельности в электронном виде, которые, в свою очередь, будут основной информацией о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Это позволит работникам и работодателям получить удобный и быстрый доступ к информации о трудовой деятельности, даст дополнительные возможности трудоустройства для дистанционных работников, обеспечит сохранность персональных данных в информационной системе Пенсионного фонда.

Таким образом, предлагается с 2021 года трудовые книжки вести только в электронном виде. Исключение будет сделано для тех работников, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате до конца 2020 года. В документе также определены обязанности работодателя возместить недополученный заработок сотруднику в случае задержки выдачи сведений о трудовой деятельности при увольнении, а также внесения неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения.

Электронная трудовая книжка будет содержать информацию о трудовой деятельности работника (о выполняемой работе, должности, переводах на другую постоянную работу, увольнении, а также об основаниях прекращения трудового договора). Эти данные работодатель будет в режиме онлайн передавать в информационную систему Пенсионного фонда России (ПФР). Предполагается, что в течение 2020 года работодатели внесут соответствующие изменения в соглашения и коллективные договоры, а также, если нужно, примут новые локальные нормативные акты или изменят существующие. Предлагаемые законопроектом изменения, по экспертным оценкам, затрагивают около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.

Таможенный тариф и другие вопросы

Тема внесения изменений в закон "О таможенном тарифе" также вынесена на заседание. В пресс-службе правительства уточнили, что "законопроектом предлагается распространить льготы по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть, добытую на месторождениях в новых регионах нефтедобычи на первоначальном этапе разработки, не только на компанию-недропользователя, но также и на другие организации, которые экспортируют такую нефть".

Члены кабмина также примут решение о расширении спектра нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной удаленной форме, то есть без личной явки обратившегося лица к нотариусу. Будут также уточнены отдельные аспекты регулирования технологического присоединения энергопринимающих установок, объектов по производству электроэнергии, а также объектов электросетевого хозяйства.

В конце заседания министры рассмотрят ряд поправок в законы, касающиеся регулирования уровня налоговой нагрузки на производителей бензина и дизтоплива, повышения эффективности действующего механизма финансового оздоровления кредитных организаций, которым предусматривается использование средств Банка России для финансирования предупреждения банкротства, а также создания единой государственной системы обращения с отходами, центральное место в которой должен занять федеральный оператор.