Telegraph: экс-главу британского Минфина могут выдвинуть кандидатом на пост главы МВФ

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн может быть выдвинут в качестве одного из кандидатов на пост нового главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщила в среду вечером на своем сайте британская газета The Daily Telegraph.

"Несмотря на то, что любому британскому кандидату сейчас может быть сложно получить эту должность [из-за Brexit], Джордж вероятно является единственным британцем, чья репутация позволяет рассчитывать на успех. Текущая ситуация требует, чтобы на этом посту находился не технократ, а умелый делец и переговорщик, способный иметь дело с такими персонами, как [президент США Дональд] Трамп и [председатель КНР] Си [Цзиньпин]", - заявил изданию источник, близкий к Осборну.

По его словам, бывший канцлер казначейства находится в "уникальном положении, поскольку его кандидатуру могут поддержать как в Вашингтоне, так и в Пекине. При этом другой собеседник издания отметил, что хотя Осборн безусловно находится в "длинном списке" потенциальных преемников Кристин Лагард, его шансы стать следующим директором-распорядителей МВФ не очень высоки. По словам эксперта, Осборн является сторонником гипотезы о том, что сокращение бюджетных расходов при определенных условиях может привести к росту потребления и подъему экономики, однако в МВФ такая точка зрения сейчас не пользуется популярностью.

В качестве еще одного потенциального претендента по пост главы МВФ в материале The Daily Telegraph называется глава Банка Англии Марк Карни, которого в 2013 году на эту должность назначил Осборн. Известный экономист, имеющий гражданство Великобритании, Ирландии и Канады, должен покинуть свой нынешний пост в начале следующего года. Карни является фаворитом букмекеров, и, как и Осборн, руководивший британским Минфином с 2010 по 2016 год, обладает достаточным опытом, чтобы претендовать на ответственную должность.

Как сообщалось ранее, Лагард временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ в связи с выдвижением ее кандидатуры на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). На этом посту она должна сменить 1 ноября текущего года итальянца Марио Драги. По традиции пост главы фонда, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне, занимает представитель одной из стран Европы. Тем не менее представитель Великобритании пока еще никогда не назначался на эту должность.