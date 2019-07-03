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ВВС США модернизируют систему спутниковой связи в Арктике

На эти цели планируется потратить $82 млн

ТАСС, 4 июля. Военно-воздушные силы (ВВС) США модернизируют спутниковую связь в Арктике, заключив контракт с компанией Northrop Grumman на сумму $82 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте компании-подрядчика.

Согласно распространенным данным, компания, занимающаяся поставками компонентов для наземного сегмента системы спутниковой связи, разработает для него новое программное обеспечение. Она также представит ряд нововведений, позволяющих использовать в работе системы иностранные спутники, которые служили бы связующими элементами, а также расширит возможности двух присутствующих на орбите американских спутников связи.

"Northrop Grumman намерена обеспечить работу технологий важного наземного сегмента, которые поддерживают миссию Космического командования ВВС США", - говорится в сообщении компании-подрядчика. Отмечается, что, заключив контракт, Northrop Grumman намерена доказать, что "модернизация оборудования и программного обеспечения поможет соответствовать расширяющимся требованиям миссии" ВВС США.

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