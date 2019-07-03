Путин: Рим не обращался к Москве с просьбой о покупке своего долга

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Италия никогда не обращалась к России с просьбой о покупке ее долга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете Corriere della Sera, которая приводит слова президента на итальянском языке.

"Мы никогда не обсуждали эту тему. И, насколько мне известно, просьба об этом никогда официально не поступала от итальянской стороны", - сказал Путин, отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос о возможности приобретения Россией итальянских гособлигаций во время визита премьер-министра Джузеппе Конте в Москву в октябре прошлого года.

Итальянская внешняя задолженность - одна из самых высоких и составляет около 135% ВВП, что делает экономику страны уязвимой перед рыночными спекуляциями. Только что Риму удалось избежать санкционной процедуры ЕС, которая грозила Италии из-за высокого госдолга и несоответствия требованиям Брюсселя.

1 июля правительство Италии одобрило поправки в бюджет на 2019 год, снизив прогнозируемый дефицит госбюджета до 2,04% по сравнению с прогнозировавшимся Еврокомиссией весной этого года дефицитом в 2,5% ВВП. Проведя ряд утоняющих расчетов, Еврокомиссия заключила, что новый бюджет в целом находится в пределах допустимых границ в рамках европейского Пакта стабильности и роста и при условии дальнейшего сокращения не будет оказывать дестабилизирующего воздействия на финансовую систему страны, а значит и зоны евро в целом. Тема итальянского бюджета и госдолга еще не закрыта, она, в частности, будет обсуждаться на заседаниях Еврогруппы (Совета министров финансов зоны евро) в июле и сентябре.