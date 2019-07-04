ФСК ЕЭС направит около 230 млн рублей на модернизацию подстанций в Еврейской АО

ТАСС, 4 июля. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") модернизирует в 2019-2020 годах две подстанции в Еврейской автономной области, направив на эти цели свыше 230 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба филиала компании "Магистральные электрические сети Востока" ("МЭС Востока").

"ФСК ЕЭС модернизирует две подстанции в Еврейской АО, питающие инфраструктуру Транссиба. На энергообъектах будет установлено новое коммутационное оборудование. В результате повысится надежность электроснабжения потребителей области, включая три тяговые подстанции Транссибирской железнодорожной магистрали", - говорится в распространенном релизе.

Работы начались на подстанциях 220 кВ "Облучье" и "Левобережная". На подстанции "Облучье" предстоит заменить семь из девяти выключателей класса напряжения 220 кВ. Два элегазовых выключателя линий электропередачи, участвующих в электроснабжении нефтеперекачивающей станции трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", были введены в работу ранее. На подстанции также смонтируют цифровое оборудование системы релейной защиты. Это позволит проводить дистанционный контроль состояния оборудования и оперативно реагировать на любые отклонения, предотвращая развитие аварийных ситуаций. Работы на этой подстанции, как уточнили ТАСС в пресс-службе филиала компании, завершат в 2020 году.

А до начала зимы этого года закончится также модернизация подстанции "Левобережная". Там на современные аналоги заменят масляные выключатели 35 кВ. Все выключатели 220 кВ представлены в элегазовом исполнении.