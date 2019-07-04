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Более 800 мостостроителей на Сахалине получили зарплату после вмешательства прокуратуры

Долг перед рабочими составлял более 80 млн рублей

ТАСС, 4 июля. Более 800 работников компании "УСК МОСТ" по строительству мостов в Сахалинской области смогли получить заработную плату за май 2019 года после обращения прокуроров в суды. Долг перед работниками составлял более 80 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Установлено, что 802 работника предприятия не получили к 1 июня 2019 года причитающуюся заработную плату за май 2019 года. Общая сумма задолженности по оплате труда составила более 80 млн рублей. <…> В результате принятых мер, в том числе межведомственного взаимодействия, заработная плата перед работниками погашена в полном объеме", - говорится в распространенном сообщении.

По информации официального сайта компании, "УСК МОСТ" зарегистрирована в Москве, занимается различными видами работ. В Сахалинской области выполняет строительство мостов при перекладке железнодорожных путей.

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