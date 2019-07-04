Австралийский регулятор обвинил Samsung Australia в недостоверной рекламе

СИДНЕЙ, 4 июля. /ТАСС/. Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей (ACCC) обратилась в федеральный суд с иском против компании Samsung Australia, обвинив ее в недостоверной рекламе мобильных телефонов. Об этом в четверг сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице регулятора в Twitter.

"В ходе широкой рекламной кампании в интернете, социальных сетях и средствах массовой информации Samsung Australia утверждала, что телефоны модели Galaxy являются водонепроницаемыми и демонстрировала их эксплуатацию в океане и бассейнах. Комиссия утверждает, что [у Samsung] не было разумных оснований для таких утверждений, поскольку нет достоверных данных о влиянии воды, в том числе соленой, на работоспособность и срок службы телефонов. Очевидно, что использование телефонов Galaxy в воде может повредить им, поскольку на официальном сайте Samsung прямо указано, что телефоны Galaxy S10 не рекомендуется использовать на пляже или в бассейне, и компания отклонила претензии на гарантийный ремонт от потребителей, чьи телефоны были повреждены при использовании в воде", - указано в заявлении регулятора.

ACCC утверждает, что представления, которые формирует реклама, являются ложными и вводят потребителей в заблуждение. "Мы считаем, что в данном случае реклама лишает потребителей права на осознанный выбор и дает Samsung несправедливое конкурентное преимущество. Согласно австралийскому законодательству о защите прав потребителей, предприятия не могут вводить потребителей в заблуждение относительно возможностей своей продукции, и любая попытка сделать это будет сопряжена с риском судебного иска со стороны ACCC", - отметил глава регулирующего органа Род Симс.

По данным комиссии, с февраля 2016 года Samsung продала в Австралии более четырех миллионов телефонов модели Galaxy.