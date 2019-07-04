Власти Хайнаня заинтересованы в привлечении иностранных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 4 июля. /ТАСС/. Свыше 300 новых предприятий с иностранным капиталом было открыто в южной китайской провинции Хайнань за последний год, а общее число привлеченных из-за рубежа иностранных специалистов превысило 5,4 тыс. человек. Такие данные приводит газета "Хайнань жибао".

Последние годы власти провинции активно проводят политику открытости, привлекая на остров как иностранные инвестиции, так и специалистов из-за рубежа самого разного профиля. Иностранные кадры, пишет издание, работают в провинции в таких сферах, как туризм, образование, медицинское обслуживание, морское дело, наука и многих других. В статье указывается, что все это придает новую движущую силу развитию провинции, которая стремится выйти на передовой мировой уровень по самым разным направлениям.

Открывающийся все больше и больше миру Хайнань, находящийся на новом этапе своего развития, нуждается в иностранных специалистах, которые при подключении к различным международным проектам, включая сферу услуг и предприятия с иностранным капиталом, способствуют строительству пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой в провинции Хайнань, говорится в редакционной статье газеты.

На рабочих совещаниях провинциального правительства, пишет издание, подчеркивается важность привлечения иностранных талантов для реализации ключевых проектов на острове, которые должны служить не только развитию самой провинции, но и всей страны. Поэтому, отмечает газета, привлекать иностранных специалистов следует не за счет переманивания их из других провинций, а непосредственно из других стран. Местные власти заинтересованы и в хороших специалистах из специальных административных районов Гонконга и Макао, а также острова Тайвань.

Большую роль в привлечении иностранных специалистов, пишет газета, играет и расширение авиасообщения Хайнаня, где в настоящее время действует 70 международных авиалиний. К 2020 году их должно быть уже больше сотни.

"Хайнань предоставляет огромные возможности для развития моего бизнеса. Мой младший сын родился в Хайкоу, здесь же пошел в начальную школу. У нашей семьи есть планы задержаться здесь на длительный срок", - приводит издание слова одного из врачей широкого профиля, который приехал в провинцию на работу из США.

Зона свободной торговли

Последний год власти провинции Хайнань активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны запустит процессы глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.