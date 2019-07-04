Китай намерен защищать инвесторов и права на интеллектуальную собственность

ПЕКИН, 4 июля. /ТАСС/. Высшее китайское руководство будет проводить последовательную политику по защите иностранных инвесторов и прав на интеллектуальную собственность. Об этом заявил на форуме "Летний Давос" премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, сообщает в четверг МИД Китая.

"Мы будем еще активнее защищать интеллектуальную собственность, создавать систему компенсаций и штрафов при нарушении законных прав на нее. Наша страна будет жестко бороться со всевозможными ухищрениями и посягательствами, - приводит слова главы правительства сайт внешнеполитического ведомства. - Китай станет еще более открытым, прозрачным и предсказуемым для иностранных инвесторов, для которых мы будем создавать все более оптимальную атмосферу".

По словам Ли Кэцяна, Пекин намерен внести значительный вклад во всеобщее глобальное развитие. Он напомнил, что с 1 января 2020 года начинает действовать новый закон об иностранных инвестициях - к этому времени планируется окончательно согласовать и уточнить все важные детали национальной правовой основы. "Одновременно будут оперативно отменены регламенты и юридические нормы, противоречащие данному законопроекту. К концу текущего года полностью снимаются соответствующие ограничения, за исключением негативного списка [компаний-инвесторов]", - подчеркнул премьер.

Ли Кэцян добавил, что, несмотря на сложную ситуацию в мире, Китай продолжит снижать пошлины на широкий перечень товаров, устранять нетарифные барьеры на импорт, увеличивать номенклатуру и наращивать объемы продукции и услуг, поставляемых в страну из-за рубежа.

"Летний Давос" проводится в КНР раз в два года. На нем обсуждаются вопросы экономической глобализации, обмена новейшими технологиями и перехода к новому этапу индустриальной революции. Это площадка, на которой эксперты, политики и представители международного бизнеса обмениваются идеями по проблемам всеобщего развития на условиях справедливой конкуренции и взаимовыгодного сотрудничества.