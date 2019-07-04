В Приморье создадут общественные советы при надзорных органах для помощи бизнесу

ВЛАДИВОСТОК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Приморья планируют создать при каждом надзорном органе общественный совет по контрольно-надзорной деятельности (КНД) с целью снизить давление на бизнес, сообщает пресс-служба администрации края.

"При каждом контрольно-надзорном органе и при главах администраций крупнейших городов края - Владивостока, Артема, Уссурийска и Находки - должны заработать общественные советы по КНД, где любой предприниматель сможет получить разъяснения или разобрать сложные частные случаи", - говорится в сообщении по итогам заседания под руководством губернатора Олега Кожемяко.

По словам врио заместителя главы региона Константин Богданенко, эффективность работы контрольно-надзорных органов любого уровня не должна измеряться количеством собранных штрафов или проведенных проверок. "Необходимо сделать так, чтобы предприниматели допускали меньше нарушений и могли сами оперативно исправить недочеты. Поэтому сейчас важно сосредоточиться на профилактике: консультациях, разъяснениях. Предприниматели не должны бояться проверяющих, а наоборот - приходить за советами и помощью", - передает его слова пресс-служба.

По данным властей, именно оценка бизнесом работы контрольно-надзорных органов сдерживает рост региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Так, во время независимого опроса Агентства стратегических инициатив (АСИ) предприниматели сообщили, что в течение 2018 года их проверяли чаще по сравнению с 2017 годом.

Среди озвученных на совещании решений также названо широкое информирование о правилах и требованиях при проведении проверок. Помимо этого, на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края планируется запустить специальный раздел, в котором будут собраны сведения о типовых нарушениях и пошаговые практические рекомендации о том, как их можно исправить.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики; его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. По итогам 2018 года первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, Татарстан, который годом ранее был на третьем месте, поднялся на вторую строчку. Лидер предыдущего рейтинга - Тюменская область - на третьем месте.