"Ъ": РЖД может потерять 2 млрд рублей при переходе на новые правила перевозки скоропорта

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Решение ОАО "РЖД" досрочно перейти на новые правила перевозки скоропортящихся товаров обойдется монополии в 2 млрд рублей, посчитали в Институте исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД), сообщает газета "Коммерсантъ".

Часть грузов, которые на данный момент перевозятся в рефрижераторных емкостях, станет возможно перевозить в универсальных контейнерах и крытых вагонах. Новые правила официально вступят в силу 8 декабря.

По оценке ИИЖД, РЖД может потерять около 2 млрд рублей от перехода скоропорта на более дешевый с точки зрения тарифа подвижной состав. Аналитики ожидают, что все грузы третьего тарифного класса переведутся на перевозку в контейнерах. Кроме того, в ИИЖД опасаются полного вывода изотермического подвижного состава из оборота.