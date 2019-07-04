Счетная палата обвинила оператора радиоточек во взимании платы за бесплатное радио

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Счетная палата (СП) обнаружила нарушения при установлении тарифов для населения со стороны ФГУП "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО), которое является монополистом проводного вещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Надзорный орган также предлагает перейти к государственному регулированию тарифов на радиоточки, сообщается в пресс-релизе СП в четверг.

"Являясь службой оповещения гражданской обороны, ФГУП РСВО транслирует "Радио России", [радиостанцию] "Маяк" и канал региональной телерадиокомпании. За это предприятие взимает плату с граждан, хотя согласно указу президента [указ президента РФ от 24 июня 2009 г. № 715 "Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах"] радиоканалы "Радио России" и "Маяк" бесплатны для населения. Государство не регулирует тарифы проводного радиовещания, поэтому предприятие само их утверждает, причем с произвольной периодичностью", - говорится в сообщении Счетной палаты.

"Тариф за радиоточку для населения Москвы за последние шесть лет пересматривался девять раз и вырос в два раза: с 56 до 112 рублей в месяц", - цитируется в релизе выступление заместителя председателя палаты Веры Чистовой на коллегии ведомства. Она также обратила внимание, что за 2014-2017 годы рост тарифов на радиоточки (87%) значительно опережал подорожание других услуг связи (13%). "В этой связи Счетная палата считает необходимым рассмотреть вопрос об установлении государственного регулирования тарифов на проводное радиовещание", - отметила Чистова.

Кроме того, Счетная палата раскритиковала планы Россвязи, являющейся учредителем РСВО, включить оператора в план приватизации на 2017-2019 годы. "Счетная палата сомневается в целесообразности акционирования предприятия, осуществляющего государственные полномочия по оповещению населения", - подчеркивает ведомство.

Палата также возлагает вину на руководство предприятия за его неблагополучное финансовое состояние. "Собственники имущества не оценили, к каким экономическим последствиям привело решение о передаче предприятию дополнительных активов. В результате ранее рентабельное предприятие стало убыточным, его дополнительные затраты в 2018 году составили 346 млн рублей", - говорится в пресс-релизе. Как отмечается в релизе, заместитель главы Россвязи Игорь Чурсин согласился с отдельными пунктами критики и пообещал устранить нарушения в рамках подготовки к акционированию.

Как поясняется в пресс-релизе, услугами РСВО "пользуется каждый третий житель Москвы, в два раза больше в Санкт-Петербурге и около 7% населения Севастополя".