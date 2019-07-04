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Минсельхоз не планирует ограничивать сбор грибов и ягод

Как отметили в ведомстве, перед российским сельским хозяйством стоит задача наращивать экспорт продукции АПК
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минсельхоз не планирует вводить ограничения и контрольные меры по сбору дикоросов предприятиями и гражданами. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

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Ранее Минсельхоз разработал проект постановления правительства, которым предлагается определить ведомство уполномоченным федеральным органом по регулированию сбора, переработке, обороту дикорастущих ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и лекарственных растений.

"Не планируется введения каких-либо ограничительных и контрольных мер по отношению к сбору дикоросов предприятиями и гражданами", - подчеркнули в министерстве.

Как пояснили в Минсельхозе, ключевой задачей, поставленной перед отечественным сельским хозяйством на ближайшие годы, является наращивание экспорта продукции АПК. По оценкам министерства, Россия обладает запасами дикорастущего сырья на уровне порядка 8,5 млн тонн в год, которые на настоящий момент используются всего на 6%.

"Принимая во внимание значительный потенциал развития данного направления и спрос на экологически чистую продукцию на глобальном рынке, Минсельхоз предлагает повысить качество и эффективность нормативно-правового регулирования в этой сфере и обеспечить доступ предприятиям заготовки, переработки и хранения дикоросов к действующим мерам господдержки", - добавили в Минсельхозе.

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