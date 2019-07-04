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Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России

По мнению главы ЦБ, это внутренние факторы
Глава Банка России Эльвира Набиуллина Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина
© Михаил Терещенко/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Мы явно живем сейчас совсем не в рисковом сценарии. Цены на нефть несколько выше ожиданий, наша страна продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала. Поэтому главные ограничения для развития, на мой взгляд, - внутренние", - сказала она.

По мнению главы ЦБ, нет оснований считать, что в обозримой перспективе внешняя ситуация принципиально изменится.

"У нас нет оснований считать, что в какой-либо обозримой перспективе внешняя ситуация принципиально изменится <...> Внешняя среда будет оставаться сложной", - сказала она.

В новость были внесены изменения (09:54 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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