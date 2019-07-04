Набиуллина: вложения НПФ в финансовый сектор снижаются при росте в реальный сектор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Вложения НПФ в финансовый сектор снижаются, а в реальный сектор растут, но потенциал повышения роли НПФ как источника длинных денег в экономике сохраняется. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Она отметила, что с точки зрения развития долгосрочных инвестиций в реальный сектор ключевым участником финансовой системы являются пенсионные фонды.

"Мы уже поменяли регулирование таким образом, чтобы стимулировать долгосрочные вложения НПФ в реальный сектор: разрешили не переоценивать активы из-за краткосрочных колебаний рынка, расширили возможности по инвестированию в концессионные облигации, ввели ограничения на объем вложений в финансовый сектор экономики. Вложения НПФ в финансовые сектор снижаются, а в реальный сектор на этом фоне растут, но видим, что потенциал дальнейшего для роста сохраняется", - сказала она.

Приоритеты для ЦБ - контроль за устойчивостью пенсионных фондов, подчеркнула Набиуллина. "Это основа для доверия к пенсионным накоплениям в целом, развитие пенсионных накоплений", - отметила она.

Ранее в ЦБ сообщали о подготовке законопроекта о санации НПФ.