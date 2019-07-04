РЭЦ и ВЭБ.РФ откроют в Италии бюро поддержки российских экспортеров

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ и Российский экспортный центр (РЭЦ) откроют в Италии бюро по поддержке экспортеров - офис в Милане и группу поддержки экспорта с участием торгпредства России в Риме. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

"Мы объединяем под эгидой РЭЦ весь инструментарий по продвижению экспорта на международном и региональном уровнях, консолидируем ресурсы институтов развития и меры господдержки. Рассчитываю, что отечественные экспортеры - малые, средние и крупные компании - оценят преимущества единой сети. Италия - один из ключевых партнеров России в Европе. У наших предприятий большой потенциал для совместной работы", - заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, слова которого приводятся в сообщении.

Как уточнили в ВЭБ.РФ, открытие бюро планируется до конца года после прохождения необходимых корпоративных процедур.

Ранее ВЭБ.РФ, Минпромторг России и РЭЦ подписали трехсторонний меморандум об организации взаимодействия в сфере внешнеторговой деятельности по вопросам выстраивания Единой системы продвижения экспорта. Стороны договорились о совместном использовании опыта, возможностей, ресурсов и инфраструктуры имеющихся у ВЭБ.РФ, РЭЦ и торгпредств за рубежом.

Специализированные бюро по поддержке экспорта в новом совместном формате уже работают в Индии, Узбекистане, Вьетнаме и Китае.

В 2019 году запуск новых бюро запланирован в Германии (во Франкфурте-на-Майне), а также в Турции и Сингапуре на площадках торговых представительств России.