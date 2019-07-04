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Расходы бюджета Подмосковья увеличены в 2019 году на 1,4 млрд рублей

Расходы бюджета составят 664,1 млрд рублей

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг внесли изменения в региональный закон "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 года", подразумевающий увеличение доходной и расходной части бюджета Подмосковья на 2019 год. В соответствии с поправками доходы и расходы региональной казны будут увеличены на 1,4 млрд рублей.

"Доходы бюджета увеличиваются в 2019 году на 1,4 млрд рублей - до 557,4 млрд рублей. На 1 млрд рублей идет рост налоговых и неналоговых поступлений, на 0,4 млрд рублей - безвозмездных поступлений. Расходы бюджета корректируются на сумму доходов - 1,4 млрд рублей - и составят 664,1 млрд рублей. В результате дефицит сохраняется на уровне 10% к налоговым и неналоговым доходам", - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова на заседании.

Она отметила, что законопроект вносит изменения в 19 государственных программ и одну адресную программу Московской области. По ее словам, программные расходы в целом увеличиваются на 6 млрд рублей и составят около 616 млрд рублей.

"Наибольшее увеличение предусматривается по адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы" - на 26% и по госпрограммам: "Экология и окружающая среда Подмосковья" - на 16%, "Жилище" - на 9%, "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" - на 7%. Непрограммные расходы уменьшены на 5,2 млрд рублей", - добавила Мухтиярова.

Министр отметила, что изменения по госпрограммам учитывают также субсидии на строительство комплекса по переработке отходов и завершение строительства многоквартирных домов для восстановления прав обманутых дольщиков.

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