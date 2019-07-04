ВТБ ожидает в 2019 году рост потребительского кредитования на 20%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Рост портфеля потребительского кредитования ВТБ в 2019 году будет опережать рынок и составит 20%, несмотря на введение ЦБ ограничений с октября 2019 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин. Он добавил, что основной эффект от введения показателя долговой нагрузки (ПДН) придется на 2019 год.

"Кредиты физлицам будут выше рынка. Мы ожидаем, что рынок по физлицам будет 15-17%, мы будем выше рынка, несмотря на планируемое введение дополнительных ограничений на потребительское кредитование. Наш темп здесь будет близок к 20%, что повторит динамику роста прошлого года", - пояснил он.

Олюнин добавил, что введение показателя долговой нагрузки (ПДН) может замедлить рост потребительского кредитования, однако ударит в первую очередь по рентабельности бизнеса. При этом основной эффект придется на 2019 год.

Он также отметил, что прогноз роста кредитов юрлицам находится на уровне рынка и составляет 5%. Банк сохранил прогноз показателей прибыли на текущий год в районе 200 млрд рублей, прогноз по маржинальному доходу банка был снижен с 3,8% до 3,5%, учитывая переоценку стоимости пассивов.

Как сообщал ранее ТАСС, ЦБ ввел в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. А с 1 октября 2019 года ЦБ планирует установить надбавки к коэффициентам риска (от 130% до 220%) в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК). Это означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше, что делает наращивание кредитования менее выгодным.