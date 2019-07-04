{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Внедрение системы "Платон" на региональных дорогах поддержали 60 субъектов РФ

Первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов отметил, что осуществить это регионам не мешает ничего

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Внедрить систему взимания платы с большегрузов "Платон" на сети региональных дорог хотят 60 субъектов РФ. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов, добавив, что это обсуждалось на Госсовете.

"Это обсуждается и 60 регионов, опрошенных Минтрансом, выразили желание у себя внедрить эту систему ("Платон" - прим. ТАСС) на региональной сети дорог, на прошедшем Госсовете обсуждалось. Ничего им не мешает, дано такое право субъектам по устройству этой системы на свои дороги", - сказал Астахов.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее говорил, что вопрос распространения госсистемы "Платон" на региональные дороги обсуждается.

Как сообщалось ранее, тариф "Платона" с 1 июля 2019 года был повышен на 14 копеек - до 2,04 рубля за 1 км. При этом в министерстве транспорта отмечали, что с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за 1 км, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за 1 км. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

О госсистеме

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. В настоящее время в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 млрд рублей.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
ЦБ обсуждает введение индивидуальных кредитных рейтингов для малого бизнеса
Регуляторные технологии могли бы разработать специализированные компании или бюро кредитных историй, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина
Читать полностью