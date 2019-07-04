Внедрение системы "Платон" на региональных дорогах поддержали 60 субъектов РФ

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Внедрить систему взимания платы с большегрузов "Платон" на сети региональных дорог хотят 60 субъектов РФ. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления госкомпании "Автодор" Игорь Астахов, добавив, что это обсуждалось на Госсовете.

"Это обсуждается и 60 регионов, опрошенных Минтрансом, выразили желание у себя внедрить эту систему ("Платон" - прим. ТАСС) на региональной сети дорог, на прошедшем Госсовете обсуждалось. Ничего им не мешает, дано такое право субъектам по устройству этой системы на свои дороги", - сказал Астахов.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее говорил, что вопрос распространения госсистемы "Платон" на региональные дороги обсуждается.

Как сообщалось ранее, тариф "Платона" с 1 июля 2019 года был повышен на 14 копеек - до 2,04 рубля за 1 км. При этом в министерстве транспорта отмечали, что с 1 февраля 2020 года тариф вырастет до 2,2 рубля за 1 км, а с 1 февраля 2021 года - до 2,35 рубля за 1 км. В дальнейшем тариф будет индексироваться ежегодно в начале февраля на уровне годовой инфляции.

О госсистеме

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой свыше 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. В настоящее время в госсистеме "Платон" зарегистрировано 1,2 млн транспортных средств. Объем поступлений в дорожный фонд России за время ее работы достиг 77 млрд рублей.