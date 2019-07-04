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Счетная палата и Генпрокуратура подписали соглашение о сотрудничестве

Ведомства намерены сотрудничать в вопросах, связанных с выявлением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Счетная палата и Генеральная прокуратура России заключили в четверг соглашение о сотрудничестве в вопросах, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, передает корреспондент ТАСС.

"Реализация национальных целей, национальных проектов требует от нас повышения эффективности работы государственного управления и бюджетной системы. Соответственно, мы это будем делать путем совершенствования государственного аудита, а результатом нашей работы являются материалы, которые направляются в Генеральную прокуратуру", - сказал на церемонии подписания документа глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, чтобы выявлять и предупреждать риски того, что национальные цели не будут достигнуты, необходимо плотное сотрудничество контрольных органов. Счетная палата ежегодно направляет в Генпрокуратуру около 80 материалов по результатам своих проверок, отметил Кудрин.

Всего с 1995 года палата направила в органы прокуратуры почти 1,3 тыс. материалов, по результатам их рассмотрения было возбуждено чуть более 1,28 тыс. уголовных дел. К уголовной ответственности были привлечены 1,2 тыс. человек, к административной - 400. В бюджет России было возвращено более 1 млрд рублей.

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