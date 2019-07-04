МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. ВТБ сохраняет прогноз по прибыли на 2019 год на уровне 200 млрд рублей, что примерно на 11% выше показателя за 2018 год. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин. Он также уточнил, что рост прибыли банковского сектора в целом будет зависеть от политики Центробанка по ключевой ставке.

"Посмотрим, как быстро будет снижаться ключевая ставка. Если быстро, то да, прибыль [банковского сектора РФ] может быть больше прошлогоднего уровня в 1,3 трлн рублей. У ВТБ будет больше, в прошлом году мы заработали 178 млрд рублей, в этом году на 200 млрд рублей. целимся", - сказал Олюнин.

Чистая прибыль ВТБ по итогам 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась на 48,9% по сравнению с 2017 годом и составила 178,8 млрд рублей.

За первый квартал 2019 года ВТБ получил чистую прибыль по МСФО в размере 46,5 млрд рублей (на 16,2% больше, чем годом ранее).