"Аэрофлот" уличили в нарушении закона о закупках

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало "Аэрофлот" нарушившим закон о закупках, говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

"Авиаперевозчик провел запрос предложений на оказание услуг по созданию уникального видеоконтента для размещения в социальных сетях в России и за рубежом на 58,8 млн рублей. Одному из участников по критерию "наличие соглашения о сотрудничестве с платформами по продвижению видео" комиссия "Аэрофлота" не присвоила баллы за наличие договора с Mail.ru. Заказчик посчитал, что Mail.ru не является платформой по продвижению видео, однако, по условиям договора, рекламодатель может самостоятельно размещать видеорекламу в социальных сетях Mail.ru и таргетировать ее показ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Аэрофлоту" выдано предписание, в соответствии с которым авиаперевозчик должен пересмотреть заявки участников конкурса до 17 июля.