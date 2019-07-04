В Минкомсвязи ответили на предложение о штрафах за продажу смартфонов без российского ПО

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Законопроекты, обязывающие предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) в гаджеты, не могут быть приняты без обсуждения с производителями и экспертным сообществом, сама идея ограничивает права потребителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкомсвязи, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

Ранее глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на запрет продажи в РФ смартфонов и компьютеров, на которых не установлено ПО из специально создаваемого реестра. Соответствующие документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Обязательность предустановки отечественного ПО - общественно резонансная тема. Очевидно, что такой пакет поправок должен широко обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами, с производителями как ПО, так и гаджетов, с ретейлерами, с представителями потребителей", - отметил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков. Он добавил, что не знает о широких обсуждениях инициативы.

Собеседник агентства напомнил, что изменения предлагается внести, в том числе в закон "О защите прав потребителей". "Хотя, на первый взгляд, принуждение производителей к предустановке конкретных приложений кажется ограничением таких прав", - подчеркнул он.

О пакете законопроектов

Первый законопроект вносит поправки в закон "О защите прав потребителей". Он устанавливает запрет на продажу в РФ устройств (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией "смарт-ТВ"), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. В число таких требований входит наличие на этих устройствах, установленных "по умолчанию" российских программ.

Согласно проекту, в России разрешается продавать только такие устройства, на которых установлено программное обеспечение из специально создаваемого реестра. Порядок ведения реестра, а также оператора такого реестра определит правительство РФ.

Второй законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в РФ средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 500 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Третий законопроект вносит поправки в закон "О защите конкуренции" относительно доминирующего положения субъекта на соответствующем рынке. В частности, согласно проекту, субъект является значимым, если он является российским юрлицом с долей иностранного участия в уставном капитале не более 20% или гражданином РФ.