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Переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕК возобновятся в сентябре

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович готов сделать со своей стороны все, чтобы транзит газа через Украину продолжался

СТРАСБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК) возобновятся в сентябре. Об этом в четверг на сессии Европарламента заявил действующий заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре", - сказал он, обращаясь к депутатам Европарламента. Он подчеркнул, что сделает со своей стороны все, чтобы "транзит газа через Украину продолжился в долгосрочной перспективе".

"Я бы хотел подчеркнуть нашу полную поддержку Украине, мы продолжим наши усилия по поддержке урегулирования на основе минских соглашений. Это наш приоритет, - указал также Шефчович. - Европейская комиссия повторит этот тезис на следующей неделе в Киеве на саммите ЕС - Украина".

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УкраинаРоссияШефчович, Марош
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