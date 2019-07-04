Переговоры по газу между РФ, Украиной и ЕК возобновятся в сентябре

СТРАСБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Трехсторонние газовые переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией (ЕК) возобновятся в сентябре. Об этом в четверг на сессии Европарламента заявил действующий заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

"Я могу вас информировать, что трехсторонние переговоры по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией возобновятся уже в сентябре", - сказал он, обращаясь к депутатам Европарламента. Он подчеркнул, что сделает со своей стороны все, чтобы "транзит газа через Украину продолжился в долгосрочной перспективе".

"Я бы хотел подчеркнуть нашу полную поддержку Украине, мы продолжим наши усилия по поддержке урегулирования на основе минских соглашений. Это наш приоритет, - указал также Шефчович. - Европейская комиссия повторит этот тезис на следующей неделе в Киеве на саммите ЕС - Украина".