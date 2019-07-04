Правительство может рассмотреть законопроект о либерализации ОСАГО 11 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Законопроект о либерализации тарифов ОСАГО может быть рассмотрен правительством 11 июля. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Когда законопроект <...> который, надеюсь, правительство рассмотрит 11 числа, который был утвержден комиссией по законопроектной деятельности, будет внесен в Государственную думу и <...> будет принят, нужно посмотреть, как он будет реализовываться", - сказал он.

От итогов реализации законопроекта зависит, пойдет ли страховой рынок в целом по пути либерализации и отказа от обязательных видов страхования, считает Моисеев. Он рассчитывает, что для большинства людей цена ОСАГО снизится в результате либерализации.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект 1 июля. Ранее ожидалось, что проект будет рассмотрен правительством 4 июля, но в повестке заседания кабмина 4 июля законопроект о либерализации ОСАГО отсутствует.

О реформе ОСАГО

Законопроект Минфина об изменении формулы расчета стоимости ОСАГО предусматривает, что страховщики при определении цены полиса смогут учитывать индивидуальные характеристики водителя и устанавливать некоторые собственные коэффициенты. В том числе они смогут учитывать грубые нарушения водителем правил дорожного движения - проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, "пьяное" вождение.

Кроме того, Минфин предполагает исключить коэффициент территории из расчета стоимости ОСАГО с 1 января 2020 года, а коэффициент мощности автомобиля - с 1 октября 2020 года, и заменить исключение этих коэффициентов большей тарифной свободой для страховщиков - они смогут устанавливать базовый тариф с отклонением вверх и вниз от границ установленного ЦБ тарифного коридора (2746-4942 рубля) на 40%, а затем на 30%.

Также с 1 января 2020 года предполагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. рублей до 2 млн рублей.

В новость были внесены изменения (13:01 мск) - добавлены подробности.