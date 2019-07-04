Росстандарт утвердил первый ГОСТ на тофу

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Росстандарт утвердил ГОСТ на тофу [соевый творог], который стал первым нормативно-техническим документом на эту продукцию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Стандарт устанавливает определение термина "тофу", органолептические и физико-химические показатели тофу, требования к сырью, используемому при изготовлении тофу, а также требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению и методам контроля. ГОСТ Р 58441-2019 позволит изготовителям тофу пользоваться едиными требованиями к качеству, безопасности, а также к упаковке и маркировке продукции", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, стандарт вступит в действие с 1 января 2020 года.

Тофу - традиционный компонент восточной и юго-восточной азиатской кухни, потреблялся в Китае более 2 тыс. лет. Тофу имеет в своем составе восемь аминокислот, что делает его источником растительного белка. Продукт производится из бобов сои, выращиваемой в значительных объемах на территории нашей страны. В России, как и во всем мире, производство тофу ориентировано на малый и средний региональный бизнес в связи с небольшими сроками хранения.

"Принятие стандарта стало примером того, что даже в такой, на первый взгляд, консервативной отрасли, как производство продуктов питания, фонд документов по стандартизации обновляется, оперативно реагируя на запросы потребителей. В связи с растущим интересом к продуктам азиатской кухни производство и потребление тофу в нашей стране растет высокими темпами", - пояснили в Росстандарте.