Дальневосточный техфонд инвестирует 100 млн рублей в сахалинскую IT-компанию

ТАСС, 4 июля. Дальневосточный фонд высоких технологий вложит порядка 100 млн рублей в сахалинскую компанию, которая занимается разработкой программного обеспечения для промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой фонда.

"Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует 100 млн рублей в развитие сахалинского разработчика в сфере промышленного интернета вещей (IoT), производителя программного обеспечения для промышленной безопасности Visitech", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства пойдут на развитие компании, доработку ее продукта, расширение R&D, маркетинг и открытие представительства на острове Русский во Владивостоке.

Visitech основан в Южно-Сахалинске в 2015 году. Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности, предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве.

Дальневосточный фонд высоких технологий создали в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), "Роснано" и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. Сейчас фонд завершает due diligence сразу нескольких проектов: ДФВТ интересно инвестировать в робототехнику, биотехнологии, интеллектуальное программное обеспечение и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и другие.