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"Автодор" прокомментировал слова Чайки об уголовном деле на главу компании

В компании подтвердили, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании Сергеем Кельбахом
Сергей Кельбах Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Сергей Кельбах
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Запрос Генпрокуратуры по уголовному делу связан с бывшим председателем правления "Автодора". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК, комментируя заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями против руководителя "Автодора".

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На данный момент председателем правления ГК "Автодор" является Вячеслав Петушенко, ранее этот пост занимал Сергей Кельбах.

"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - сообщили в "Автодоре".

Сергей Кельбах на данный момент занимает пост советника генерального директора РЖД. В пресс-службе РЖД не стали комментировать возможное уголовное дело против Кельбаха.

Как ранее сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело.

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