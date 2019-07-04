"Автодор" прокомментировал слова Чайки об уголовном деле на главу компании

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Запрос Генпрокуратуры по уголовному делу связан с бывшим председателем правления "Автодора". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГК, комментируя заявление генпрокурора РФ Юрия Чайки о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении полномочиями против руководителя "Автодора".

На данный момент председателем правления ГК "Автодор" является Вячеслав Петушенко, ранее этот пост занимал Сергей Кельбах.

"Мы подтверждаем, что из Генпрокуратуры поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании", - сообщили в "Автодоре".

Сергей Кельбах на данный момент занимает пост советника генерального директора РЖД. В пресс-службе РЖД не стали комментировать возможное уголовное дело против Кельбаха.

Как ранее сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, по результатам проверки Счетной палаты строительства ЦКАД в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело.