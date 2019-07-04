ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Нотариусы смогут дистанционно, без присутствия заявителя, удостоверять сделки, переводы документов и ряд других операций. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, открывая заседание правительства.

"Нотариусы смогут дистанционно удостоверять сделки, то есть, для заключения договора предпринимателям не надо будет встречаться лично, кроме, естественно, тех случаев, когда это прямо предусмотрено", - сообщил глава кабинета министров. По его словам, для удаленного обращения потребуется представить электронные формы необходимых документов, их изображения с помощью единого Портала государственных услуг. Сам нотариальный документ можно будет получить как в электронном, так и в бумажном виде.

Говоря о других нотариальных действиях, которые впредь предполагается разрешить выполнять удаленно за счет использования специальной информационной системы, Медведев сообщил, что можно будет подтверждать у нотариуса верность перевода документов с одного языка на другой, направлять свои документы для нотариальных действий, дальнейшей передачи другим лицам и организациям, взыскивать деньги или истребовать имущество должника, направлять нотариусу денежные средства для погашения долга, а также бездокументарные ценные бумаги.

"Учитывая размеры нашей страны, надеюсь, это поможет и гражданам, и бизнесу экономить немало времени и денег", - подчеркнул премьер.

Члены кабмина планируют принять на заседании решение о расширении спектра нотариальных действий, которые могут быть совершены в электронной удаленной форме.