"КамАЗ" создаст в Москве производство электробусов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин подписали соглашение о создании в столице производства электробусов и электрокомпонентов к ним, а также центра инновационных разработок для пассажирского электрического транспорта. Документ подписан в четверг на Московском урбанистическом форуме.

Инженерно-производственный центр будет создан на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Проектная мощность производства составит не менее 500 электробусов в год. Там же будет создан Центр компетенций (инновационных разработок) для проведения практических разработок в области пассажирского электрического транспорта.

Как ожидается, на новом предприятии будет создано порядка 3,5 тыс. высокотехнологичных рабочих мест, в том числе для молодых конструкторов, технологов и IT-специалистов - выпускников московских средних и высших учебных заведений.

Для размещения инженерно-производственного центра "КамАЗ" проведет реконструкцию и строительство производственных объектов общей площадью порядка 75 тыс. кв. м. На территории СВАРЗ планируется создать комфортную среду для сотрудников, включая спортивный клуб, кафе, магазины, паркинг и зону отдыха.

Инвестиции в реализацию проекта со стороны "КамАЗа" составят порядка 1 млрд рублей.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий: круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Сотрудничество "КамАЗа" с Москвой

"КамАЗ" в 2018-2019 годах стал одним из победителей аукционов на поставку 200 электробусов для работы на московских маршрутах и установку 67 ультрабыстрых зарядных станций с оказанием услуг по их сервисному обслуживанию и ремонту в течение 15 лет. Предприятие поставило в парк "Мосгортранса" 101 электробус и установило в Москве 32 зарядные станции.

Кроме того, "КамАЗ" поставляет в столицу традиционные дизельные автобусы. Так, с января на столичные маршруты вышли более 180 автобусов, до конца года ожидается поставка еще более 420 транспортных средств.

Всего за последние восемь месяцев правительство Москвы заключило контракты с "КамАЗом" на общую сумму почти 20 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Москва с 2021 года полностью откажется от закупки автобусов на моторном топливе для работы на городских маршрутах в пользу электробусов.