Совет директоров ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ на заседании 26 июля рассмотрит возможность снижения ключевой ставки, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса.

"Это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют <...> И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки", - сказала она.

Набиуллина не исключила шаг снижения на 50 базисных пунктов. "Хотя я всегда говорю о том, что мы предпочитаем двигаться плавно, небольшими шагами, пусть чаще даже, тем не менее не исключаем 50 базисных пунктов снижения. Я уже говорила, мы рассматривали на прошлом заседании такую возможность, наверняка будем рассматривать этот вариант тоже", - сказала она.