Сбербанк получил от "Мечела" новую финансовую модель и предложение по реструктуризации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк получил от горно-металлургической компании "Мечел" обновленную финансовую модель, проводит ее анализ. Также компания направила предложение о реструктуризации долга, сообщил ТАСС зампред правления банка Анатолий Попов в ходе Международного финансового конгресса.

"Мы получили финансовую модель и проводим ее анализ. По итогам начнем обсуждение с компанией", - сказал Попов.

Банк также получил предложение "Мечела" по реструктуризации задолженности. "Мы получили предложение и анализируем его", - добавил Попов.

Ранее в Сбербанке заявляли, что готовы обсуждать реструктуризацию задолженности "Мечела" только после изучения новой финансовой модели компании.

Последние несколько лет "Мечел" вел процесс реструктуризации и рефинансирования своей задолженности. На конец 2018 года чистый долг "Мечела" (без учета штрафов и пени по просроченной задолженности) составлял 467,704 млрд рублей против 466,873 млрд рублей на конец 2017 года.

В 2017 году Газпромбанк, ВТБ, Сбербанк и ВЭБ, на которые приходится 71% долга "Мечела", согласились с новыми условиями погашения его долгов в 2022 году. А иностранные кредиторы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд с требованием взыскать задолженность "Мечела" в размере $461 млн. Впоследствии компания договорилась о рефинансировании и этих долгов.