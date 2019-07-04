Завод ГМЗ в Лермонтове вдвое увеличит объем производства одного из видов удобрений

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Градообразующий Гидрометаллургический завод (ГМЗ) в городе Лермонтов (Ставропольский край) в два раза увеличит объемы производства монокалийфосфата (МКФ) - до 1,5 тыс. т - благодаря возросшему спросу на этот вид удобрения. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе компании.

"Гидрометаллургический завод запустил проект по техническому перевооружению участка производства комплексного фосфорно-калийного водорастворимого удобрения - монокалийфосфата (МКФ). Целью проекта является двукратное увеличение производственных мощностей до 1,5 тыс. т продукции в месяц. Модернизация участка должна завершиться в августе 2019 года. Объем инвестиций в проект превысил 40 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщил ТАСС председатель совета директоров ОАО "Гидрометаллургический завод" Андрей Коробов, ГМЗ является единственным в России производителем монокалийфосфата. "На сегодняшний день более 80% продукции поставляется на международные рынки, на которых предприятие конкурирует с европейскими лидерами отрасли. В последнее время мы ощущаем существенный рост спроса на нашу продукцию со стороны зарубежных потребителей, который значительно превышает текущие производственные возможности. Поэтому было принято решение увеличить объем выпускаемой продукции", - отметил он.

ГМЗ выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение, которое может также применяться как кормовая добавка для животных. Общий объем производства завода в месяц составляет 15 тыс. т.

Гидрометаллургический завод - входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

Производство на ГМЗ было запущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.