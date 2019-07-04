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Источник: алкоголь, произведенный из виноматериалов, промаркируют специальными знаками

Это нужно для того, чтобы можно было отличать его от продукции, сделанной из винограда, сообщил источник в пресс-службе кабмина

ГОРКИ, 4 июля. /ТАСС/. Этикетки алкогольной продукции, произведенной из виноматериалов, снабдят специальными знаками, которые позволят отличать ее от алкоголя, сделанного из винограда. Об этом по итогам заседания правительства сообщил источник в пресс-службе кабмина.

"По итогам рассмотрения двух законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс в части налогового контроля в сфере производства и контроля этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции было обращено внимание на необходимость зафиксировать в протоколе заседания поручение проработать вопрос о том, чтобы отмечать продукцию виноделия, сделанную из виноматериалов, чтобы можно было ее отличать от продукции, сделанной из винограда", - сказал источник в пресс-службе правительства по итогам заседания.

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