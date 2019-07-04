Демоцентр 5G-технологий намерены открыть в сентябре в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Власти Москвы организуют демонстрационную площадку технологий 5G для представителей бизнеса и стартапов, которые планируют развиваться в этой сфере. Об этом сообщил в четверг на Московском урбанистическом форуме заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Горбатько.

"У нас появится площадка, мы договорились с крупными производителями оборудования 5G, которое будет доступно для стартапов и бизнеса. Может будет смотреть и тестировать технические решения", - сказал он на сессии, посвященной цифровой среде.

Горбатько уточнил ТАСС, что три крупных зарубежных производителя 5G оборудования уже подтвердили участие в проекте и готовы привезти в Москву оборудование для демонстрации, впоследствии их число может увеличиться. Открытие демоцентра запланировано на сентябрь, его расположение пока что обсуждается: это может быть Тверская улица, ВДНХ, МГУ им. Ломоносова, инновационный центр "Сколково".

"Мелким стартапам иногда трудно договориться с крупными производителями, чтобы протестировать свою идею, поэтому власти Москвы дадут им такую возможность, и они смогут также нарабатывать деловые контакты", - добавил Горбатько.

Московский урбанистический форум проводится в российской столице с 2011 года. В этом году он проходит с 4 по 7 июля и во второй раз - в столичном парке "Зарядье". В рамках деловой программы состоится более 70 специальных мероприятий - круглых столов, интервью, дискуссий, презентаций, дебатов и ток-шоу, посвященных повышению качества жизни в городской среде. ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.