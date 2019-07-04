В ВТБ прокомментировали ограничительные меры ЦБ по кредитованию сделок M&A

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. ВТБ оценит влияние ограничительных мер ЦБ по кредитованию банками сделок по слиянию и поглощению (M&A), нагрузка на капитал возрастет, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления госбанка Дмитрий Олюнин в кулуарах Международного финансового конгресса.

"Мы бы хотели увидеть все-таки в окончательном виде те изменения в регулировании, которые ЦБ предлагает. Вероятнее всего, будет "дедушкина оговорка", то есть сделки, ранее совершенные не будут подпадать под ужесточение требований, это будет распространяться на новые сделки. Безусловно, подобного рода регулирование увеличит нагрузку на капитал для банков, которые активны в этой области. Я не думаю, что это окажет материальное воздействие на нашу политику", - сказал он.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов также сообщал, что новые механизмы резервирования подобных кредитов потребуют пересмотра подходов банка к новым заимствованиям и сделкам M&A. В течение месяца в Сбербанке также планируют провести анализ и предоставить оценку того, как меры ЦБ повлияют на финансовые результаты следующего года.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе, заявила, что Банк России до конца текущего года введет меры по ограничению кредитования банками сделок слияний и поглощений. Это норма вводится для стимулирования банков кредитовать рост экономики, а не M&A. Регулятор также предполагает ужесточить регулирование залогового кредитования.