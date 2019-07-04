Ремонт дорог в Сочи завершится на месяц раньше запланированного срока

СОЧИ, 4 июля. /ТАСС/. Власти Сочи намерены завершить ремонт 85 км дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" к началу сентября, сообщил журналистам глава города Анатолий Пахомов на открытии форума "Инновации в дорожном строительстве". Таким образом, работы завершатся на месяц раньше запланированного срока.

"В этом году мы отремонтируем 85 км дорог. Если работа будет идти теми же темпами, то мы раньше срока, буквально через два месяца, завершим реализацию проекта в этом году. Задача до 2025 года привести 85% городских, региональных и федеральных дорог до норматива. Эта программа дает нам возможность не только полотно ремонтировать, но и сделать тротуар, освещение", - сказал глава города.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии, изначально ремонтные работы планировалось проводить до середины октября.

Пахомов отметил, что в соответствии с нацпроектом в текущем году в Сочи запланирован ремонт 63 объектов. "В перечень дорог вошли те, по которым были обращения местных жителей, письма администраций сельских округов, решения судов и предписания ГИБДД УВД по городу Сочи. На сегодняшний день завершены работы на 15 объектах, выполняется ремонт еще на 18. В целом в период с 2020 по 2024 год запланированы работы по ремонту и реконструкции 181 км автомобильных дорог", - сказал мэр.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.

V Международный форум "Инновации в дорожном строительстве" проходит с 3 по 5 июля в Сочи. Эксперты, руководители лидирующих дорожно-строительных компаний, представители академического сообщества и органов власти собрались для обсуждения векторов развития дорожной отрасли. Программа форума включает все важнейшие аспекты развития дорожно-транспортного сектора.