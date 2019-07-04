Товарооборот Ленобласти с Китаем вырос за 2018 год на четверть, до $1,7 млрд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Объем товарооборота между Ленинградской областью и Китайской Народной Республикой (КНР) по итогам прошлого года превысил $1,7 млрд, в сравнении с предыдущим годом увеличившись более чем на четверть. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона, эти данные озвучили на встрече вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Сергея Перминова с делегацией провинции Хэбэй во главе с председателем отделения Народного политического консультативного совета Китая в провинции Хэбэй Йе Донгсонгом.

"С КНР область традиционно связывают очень плотные внешнеэкономические отношения, по итогам 2018 года Китай стал нашим партнером номер один по объему товарооборота, он достиг $1,749 млрд. Также наш гуманитарный обмен, встречи с делегациями провинций КНР и общий тон отношений ясно указывают на приоритет нашего партнерства в будущем", - приводят в пресс-службе слова Перминова.

В 2017 году товарооборот между сторонами был зафиксирован на уровне $1,38 млрд, таким образом рост по итогам 2018 года составил 26,8%.

Сферы сотрудничества

Отмечается, что на встрече обсуждалось дальнейшее укрепление связей регионов-партнеров, развивающих сотрудничество с 1992 года. Перминов представил итоги работы делегации во главе с губернатором Александром Дрозденко на XXIII Петербургском международном экономическом форуме, где состоялась встреча главы региона с Председателем КНР Си Цзиньпином.

Вместе с тем, глава китайской делегации пригласил коллег из Ленинградской области посетить провинцию Хэбэй и представил предложения по дальнейшему развитию взаимодействия двух регионов-партнеров в сферах официальных обменов и участия в конгрессно-выставочных мероприятиях, промышленности, научного, кадрового и технологического обменов.

В пресс-службе пояснили, что в рамках заключенного в 1992 году соглашения о сотрудничестве взаимодействие Ленинградской области и провинции Хэбэй осуществляется в сферах здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики. Также отмечается, что совместно с китайскими компаниями в настоящее время прорабатывается возможность реализации ряда инвестиционных проектов на территории Ленинградской области.

В соответствии с договоренностью глав государств России и Китая в 2018-2019 годах проводятся Годы российско-китайского межрегионального сотрудничества.