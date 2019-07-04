Глава банка "Открытие" допускает продажу до 25% акций кредитной организации в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов допускает продажу до 25% акций кредитной организации к середине 2021 года. Об этом он заявил журналистам в рамках Международного финансового конгресса.

"Мы уверены, что на финансовый актив с такой отдачей на капитал найдутся покупатели, - сказал он. - И мы сможем в середине 2021 года 15-25% акций "Открытия" продать в рынок".

При этом Задорнов добавил, что после соответствующих изменений в законодательстве планируется продажа акций банка широкому кругу инвесторов.

"Сейчас мы вышли из санации. Сейчас в законе прописана продажа 75%. Мы уже сами понимаем как менеджмент банка и Центральный банк как акционер, что это неправильная форма продажи "Открытия". Мы будем продавать на IPO широкому инвестору", - добавил он.

Как сообщалось ранее, по словам зампреда ЦБ РФ Василия Поздышева, Банк России планирует продажу миноритарной доли акций банка "Открытие" с 2021 года, а для продажи акций нескольким инвесторам нужно внести изменения в законодательство, которое сейчас предусматривает продажу не менее 75% акций банка после финансового оздоровления одному инвестору.

Банк России владеет 99,9% акций банка "ФК Открытие". Чистая прибыль банка "ФК Открытие" в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности достигла 90 млрд рублей против в 426,8 млрд рублей убытка годом ранее.