S&P прогнозирует снижение темпов экономического роста России в 2019 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Темпы экономического роста в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине в 2019 году будут ниже показателей прошлого года. К таким заключениям пришли специалисты S&P Global Ratings. По мнению агентства, низкие темпы роста экономики также препятствуют урегулированию высокой доли проблемных кредитов.

"Мы полагаем, что в 2019 году темпы экономического роста в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине будут ниже аналогичных показателей 2018 году, и это ослабление будет препятствовать "расчистке" балансов от проблемных кредитов, выданных в прошлые годы", - говорится в отчете агентства.

Эксперты подчеркнули, что высокая доля проблемных кредитов в российском банковском секторе носит постоянный характер и прежде всего отражает недостатки банковского надзора. Отмечается, что законодательно Банк России ограничен в возможности применять профессиональное суждение, что, в свою очередь, ограничивает его полномочия в области банковского надзора и осложняет вмешательство на ранних этапах и применение регулятивного подхода.

По мнению S&P, такие недостатки приводили к возникновению новых проблемных кредитов, усугубляя последствия экономического кризиса 2009-го и 2015 годов. Объем проблемных активов составлял в среднем 16% в 2011-2018 годах и никогда не опускался ниже 10% в течение указанного периода, отмечается в отчете.