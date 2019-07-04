ЦБ связал блокировку счетов бизнеса с низкой налоговой дисциплиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Проблема блокировки банковских счетов легального бизнеса во многом связана с недостаточной налоговой дисциплиной и недоинформированностью предпринимателей. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в кулуарах Международного финансового конгресса.

Часто блокировка счетов легального бизнеса, не связанного с отмыванием теневых доходов, происходит из-за того, что предприниматель предоставил неполный комплект документов, не подал налоговые либо таможенные декларации, или имеет задолженность по налогам, отметил Мамута. "Здесь есть несколько разные векторы, которые требуют отдельной дискуссии с ФНС, и, в общем, если честно, повышения налоговой дисциплины самого малого бизнеса", - указал Мамута.

Он также напомнил, что ЦБ создал специальную комиссию для реабилитации клиентов, попавших в черные списки банков. По его данным, "из общего числа пересмотренных решений 95 с лишним процентов - это решения, пересмотренные самими банками".

"То есть этот механизм достаточно неплохо уже работает, - сказал Мамута. - Пока, как нам представляется, эта проблема в значительной степени связана с неполным понимаением [бизнесом] особенностей подобного механизма и того, что предприниматель должен делать в подобной ситуации", - сказал Мамута.

"Мы исходим из того, что постепенно, по мере освоения этого механизма, количество споров такого рода будет снижаться, что должно привести к улучшению ситуации", - резюмировал представитель ЦБ.

Мамута подчеркнул, что для этого Банк России совместно с деловыми объединениями подготовил методические рекомендации для предпринимателей, в которых описал, как добросовестному бизнесу избежать блокировки счетов.