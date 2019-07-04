Банк "Открытие" завершил санацию с прибылью в 24 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Банк "Открытие" завершил санацию с прибылью в размере свыше 24 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Банк "Открытие" подвел итоги работы по завершении процедур финансового оздоровления, о котором было объявлено 2 июля 2019 года. К моменту выхода из санации, по итогам пяти месяцев 2019 года, банк заработал 24,2 млрд рублей, что в четыре раза превышает финансовый результат всего 2018 года", - говорится в сообщении.

Банк ожидает, что чистая прибыль за первое полугодие достигнет 28,8 млрд рублей.

По данным на 1 июля 2019 года, активы банка "Открытие" увеличились на 26% - до 1,76 трлн рублей, розничный кредитный портфель вырос более чем на четверть - до 1,1 трлн рублей, а объем привлеченных средств клиентов - на 64%, до 1,3 трлн рублей.

"Успешное завершение процедур финансового оздоровления всего за полтора года - беспрецедентное событие для российского финансового рынка", - подчеркнул глава банка Михаил Задорнов.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Объединенный банк "Открытие" на 99,9% контролируется ЦБ.