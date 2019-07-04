Средний тариф ОСАГО для физлиц снизился на 3,5-4%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Среднее снижение тарифа ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в результате расширения тарифного коридора составило 3,5-4%, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в рамках Международного финансового конгресса.

"Мы увидели, что появился интерес к рынку, появилась конкуренция. И результат конкуренции, почему мы все время говорим о конкуренции - снижение тарифов. Сейчас, по разным оценкам, на сегодняшний день среднее снижение тарифа по ОСАГО для физических лиц по легковым автомобилям 3,5-4%. Это происходит в рамках коридора, мы дальше готовы двигаться к индивидуализации тарифа", - сказала она.

ЦБ с 9 января 2019 года расширил тарифный коридор ОСАГО на 20% вниз и вверх, диапазон составил 2746-4942 рублей вместо 3432-4118 рублей. По данным Российского союза автостраховщиков, за первые пять месяцев этого года средняя премия по ОСАГО в целом по рынку снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 5,4% - с 5667 рублей до 5360 рублей.