"Газпром нефть" будет заправлять самолеты Air France в Сербии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", заключила соглашение о заправке регулярных рейсов авиакомпании Air France в международном аэропорту "Никола Тесла Белград" в Сербии. Общий объем заправок составит более 2 тыс. тонн авиатоплива в год, они будут осуществляются в партнерстве с NIS - дочерней структурой "Газпром нефти" в Сербии, сообщает компания.

"Мы расширяем нашу международную географию, предоставляя услуги по заправке и онлайн-сервисы в соответствии с мировыми стандартами авиатопливообеспечения. Развитие дальнейших партнерских отношений с Air France в аэропортах России и за рубежом соответствует целям долгосрочной стратегии "Газпромнефть-Аэро" по укреплению позиций среди крупнейших мировых поставщиков авиатоплива", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" уже осуществляет заправку воздушных судов Air France в московском международном аэропорту Шереметьево. Соответствующее соглашение сроком на 2 года было заключено в июне 2018 года. По итогам 2018 года объем заправки перевозчика в Шереметьево составил свыше 11 тыс. тонн авиатоплива.

На сегодняшний день клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются более 80 иностранных авиаперевозчиков. Компания осуществляет заправку воздушных судов в 200 зарубежных и свыше 60 российских аэропортах.