Заявки на электронные визы в Калининградскую область подали более 2 тыс. иностранцев

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Заявки на оформления электронных виз для въезда и пребывания на территории Калининградской области за первые три дня июля подали свыше 2 тыс. иностранных граждан из более 30 стран, сообщила в четверг журналистам руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

С 1 июля жители 53 государств могут получить электронную визу для въезда в Россию через пограничные пункты пропуска на территории Калининградской области. Самый западный российский регион стал второй после Дальнего востока территорией России, в которой заработал такой порядок.

"Пока мы знаем, что уже более 2 тыс. заявок за первые трое суток. Страны совершенно разные, их более 30", - сказала она.

По информации Ивановой, больше всего заявок на сегодня поступило из близлежащих стран - Литвы, Польши, Германии, Латвии, Эстонии. "На них приходится более 50 % в общем потоке заявок", - уточнила она.

На середину дня четверга границу по электронным визам пересекли пять раз. "Но они будут нарастать с каждым часом, с каждой минутой", - полагает Иванова, подчеркнув, что "режим электронных виз практически заработал".

Глава агентства также сообщила, что министерство по культуре и туризму области будет продолжать широкую информационную кампанию по электронным визам, рассказывая о возможностях и правилах подачи заявок и их получения. "Мы [агентство] разослали информацию во все экономические офисы, по каналам региональной Торгово-промышленной палаты, корпорации развития Калининградской области, потому что понимаем, что пользователи электронных виз не только туристы, но и представители бизнеса, определенный подъем гуманитарных связей ожидаем", - отметила она.

Новый визовый режим

Электронные визы были введены в 2017 году. Такой документ оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более 8 суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд. Первоначально подать заявку на получение электронной визы могли граждане 18 государств.

Помимо государств, жители которых с 2018 года получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, для Калининградской области в этот перечень внесено 35 европейских стран, включая соседствующие с российским эксклавом Польшу и Литву, а также расположенные от него в нескольких часах автомобильной поездки Латвию, Эстонию, Словакию, Германию, Чехию, Данию. Упрощенный визовый формат был успешно протестирован во время проведения, в том числе в Калининграде, матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. По итогам мирового первенства президент РФ Владимир Путин поддержал просьбу калининградского губернатора Антона Алиханова включить страны Европы в перечень стран, граждане которых могут воспользоваться электронной визой.